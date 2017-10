Zeeland wordt wakker: Loverboys, diesellocomotief, slik op de weg

(foto: Omroep Zeeland)

Als eerste provincie in Nederland start in Zeeland een nieuw project om de strijd aan te gaan met loverboys. Initiatiefnemer Watch Nederland werkt daarbij samen met onder meer politie, jeugdzorg en gemeenten.

Amerikaanse diesellocomotief komt naar SGB (foto: SGB)

Diesellocomotief

Eindelijk komt de Amerikaanse diesellocomotief naar Goes. Begin november wordt de eerder dit jaar aangeschafte loc verwacht in de haven van Antwerpen. De lomotief wordt op 19 oktober op transport gezet per schip vanuit Milwaukee.

Boeren moeten de wegen moddervrij houden (foto: Omroep Zeeland)

Slik op de weg

Overal in Zeeland wordt geoogst. De aardappelen en suikerbieten moeten van het land en daarbij komt er modder op de weg. Boeren zijn verplicht om dat slik zo snel mogelijk op te ruimen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Speeddate in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Speeddaten

Architect, journalist, juffrouw of toch chemicus? Bijna vijftig beroepen waren donderdagavond vertegenwoordigd op de BeroepenSpeedDate in het Zeldenrust-Steelantcollege. Zo'n vierhonderd leerlingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen bezochten deze speeddates in Terneuzen.

Vliegtuigstrepen in de lucht boven Oost-Souburg (foto: Ria Brasser)

Weer

Vandaag wolkenvelden, wat zon en droog. De zuidwestenwind is matig tot aan zee vrij krachtig en het wordt 19 a 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en het koelt af tot 12 of 13 graden.