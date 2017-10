Werknemers Damen weer aan de slag, asbesttest negatief

Honderd werknemers van Damen Schelde Naval Shipbuilding mogen vandaag weer aan de slag. Er is geen asbest aangetroffen in de loods in Vlissingen-Oost. De uitslag bij jachtenbouwer Amels in Vlissingen wordt later verwacht.

(foto: Jacqueline Strobos) Daardoor kunnen de 150 werknemers van Amels vandaag nog niet aan het werk. De verwachting is dat in de loop van de dag de resultaten van het asbestonderzoek bekend worden gemaakt. Bij jachtenbouwer Amels in Vlissingen en Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen-Oost werden donderdagochtend 250 werknemers naar huis gestuurd. Bij de bedrijven is een met asbest besmet straalmiddel gebruikt waardoor in heel Nederland al tientallen bedrijven stil liggen. Voorzorg

Het straalmiddel wordt gebruikt om verfresten, roest en vuil van een schip af te spuiten. Volgens voorlichter Arold de Vries van Damen Shipyards zijn uit voorzorg de werknemers naar huis gestuurd. Volgens De Vries is het stilleggen van het werk 'heel vervelend' voor het productieproces, maar die verantwoordelijkheid komt volgens hem op de tweede plaats nu. "Onze eerste verantwoordelijkheid is nu de veiligheid", aldus Arold de Vries.