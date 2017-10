Beachvolleyballer Dirk Boehlé naar kwartfinale in China

Beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst staat in de kwartfinale van de Qinzhou Open, het World Tour toernooi in China. Boehlé was met Steven van de Velde met 2-0 te sterk voor het Chinese koppel Zhuoxin Li/Chaowei Zhou. Het is voor het eerst dat Boehlé en Van de Velde meedoen aan een toernooi in de World Tour.

Drik Boehlé (links) en Steven van de Velde (foto: Omroep Zeeland) Boehlé en Van de Velde waren met 2-0 te sterk voor het Chinese duo. De setstanden waren 21-10 en 21-18. Donderdag wonnen Boehlé en Van de Velde al met 2-0 in de eerste ronde van het Duitse duo Julius Thole /Alexander Walkenhorst.