Nina Meppelder prolongeert wereldtitel taekwondo

Nina Meppelder (foto: Omroep Zeeland)

Meppelder behaalde haar tweede wereldtitel bij het onderdeel sparren. Na twee overwinningen in Dublin stond ze in de finale. "Grønnesby is een lastige tegenstander, maar ik had me goed voorbereid. Ze kan goed vechten, maar ik had na de eerste ronde al de maximale voorsprong van 4-0 te pakken."



De voorsprong van Meppelder kwam in de tweede en laatste ronde niet meer in gevaar. "Het was best wel spannend om m'n titel te verdedigen. Grønnesby was voor mij wereldkampioen geworden. Ik ben heel blij dat het gelukt is."

Nina Meppelder is wereldkampioen (foto: Nanne Boonstra)