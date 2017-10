Ruiming van 41.500 kippen in Sint Philipsland

Lees ook:

In een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Er zijn geen andere pluimveebedrijven in dat gebied.

De maatregelen zijn voorgeschreven nadat H5-vogelgriep is vastgesteld door dierenarts Sible Westendorp uit Hoeven. Hij werd door de pluimveehouder ingeseind omdat de kippen de laatste tijd wat minder aten en ook minder eieren legden:

Hoewel de kippen op zich niet ziek zijn, was de mindere productie aanleiding om monsters te nemen. Onderzoek van die monsters heeft uitgewezen dat er sprake is van de milde variant van vogelgriep. Volgens dierenarts Westendorp is dat niet gevaarlijk, maar worden de drastische maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus alsnog gevaarlijk wordt.

Westendorp gaat er vanuit dat de kippen zijn besmet door overvliegende wilde vogels. De pluimveehouder noemt hij iemand die zijn zaakjes, ook wat betreft de hygiëne, altijd helemaal op orde heeft.