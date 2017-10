OM in hoger beroep tegen vrijspraak Syriëganger

Openbaar Minsterie (foto: OZ)

Trainingskamp

De Middelburger zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. De man was in 2013 een tijd vermist. Tegen zijn moeder en broer zou de man gezegd hebben dat hij in Syrië aan een trainingskamp deelgenomen had.

Zorgelijke en bedenkelijk

De rechter noemde deze zaken wel zorgelijk en bedenkelijk, maar vond het niet voldoende om de man te veroordelen voor deelname aan een terroristische organisatie. Volgens de rechter had de man mogelijk wel veroordeeld kunnen worden aan voorbereidingshandelen om deel te nemen aan de strijd in Syrië, maar dat was de man niet ten laste gelegd.

Het OM vindt dus dat er wél voldoende bewijs is en vecht de vrijspraak nu aan in hoger beroep. Zo zijn er de verklaringen van de man tegen zijn moeder en broer dat hij in Syrië was geweest, maar ook pintransacties en telefoongegevens wijzen er op dat de man in elk geval in het grensgebied van Turkije met Syrië is geweest. Daarnaast zijn op een externe harde schijf 182 radicaal gerelateerde foto's gevonden.

Eerste Zeeuwse jihadverdachte

Het was voor de eerste keer dat in de rechtbank van Middelburg een zaak werd behandeld van iemand die verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie. De meeste jihadisten die zijn vertrokken naar Syrië of Irak komen uit de Randstad en dan met name uit Den Haag.

