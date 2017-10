Tholenaar gewond na wegtrekken trap

Een 34-jarige man uit Tholen is gistermiddag in Roosendaal gewond geraakt na een val. Toen hij met een kettingzaag bezig was met snoeiwerk, werd de trap onder hem vandaan getrokken. De Tholenaar maakte een smak van vier meter en brak zijn pols.

Politie (foto: Omroep Zeeland) De verdachte zette het na zijn actie op een lopen, maar werd tegen de grond gewerkt door omstanders. Die droegen hem over aan de politie. Reden onbekend De man is overgedragen aan de politie. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en probeerde een agent vast te pakken. Waarom hij de ladder omver trok is niet bekend. Lees ook: Ladder onder man vandaan getrokken, slachtoffer valt van 4 meter hoog