Problemen asbesthoudend straalgrit wijdverbreid

De problemen met het asbesthoudende straalgrit breiden zich uit. Niet alleen Damen en Amels hebben er last van, ook onder meer Heerema in Vlissingen-Oost. Daar is vandaag begonnen met de sanering van een hal waar het spul is gebruikt.

Bij Heerema dat installaties voor olie- en gasplatforms op zee bouwt zijn na de eerste berichten vorige week de werknemers naar huis gestuurd. Onderzoek heeft vervolgens uitgewezen dat in een enorme bedrijfshal negen plekken licht zijn besmet. Een gespecialiseerd bedrijf is nu bezig met de sanering. Het is onduidelijk hoe lang die klus duurt. De werknemers zijn alweer een paar dagen aan de slag voor het bedrijf. Volgens de CEO van Heerema, Koos-Jan van Brouwershaven, moeten ze de besmette hal wel mijden. Een schadebedrag is volgens Van Brouwershaven moeilijk in te schatten. (foto: Omroep Zeeland ) Lees ook: Werknemers Damen weer aan de slag

