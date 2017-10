Thomas Zwijsen speelt metal op klassiek gitaar

New Album + Tour Dates! (Master Guitar Tour by Thomas Zwijsen and Ben Woods)

Skateboarden

De combinatie klassiek gitaar en metal muziek lijkt niet voor de hand te liggen. "Toen ik een jaar of 15 was begon ik te skateboarden en daar hoort die muziek bij. Nadat ik gitaar had leren spelen, was het voor mij een logische combinatie." Voorbeelden voor Thomas zijn vooral John Williams, Paco de Lucia, Al Di Meola en natuurlijk metalbands als Iron Maiden en Dream Theater.

Thomas Zwijsen begon in 2008 nummers van Iron Maiden te spelen op akoestische gitaar. Hij deelde zijn filmpjes op YouTube. Nu zijn die inmiddels 17 miljoen keer bekeken. "Wat ik deed was alle partijen van dat nummer, zang, twee gitaren en bas, arrangeren voor één gitaar. Het was iets dat toen nog niemand had gedaan. Het maakt de Spaanse gitaar wat moderner. Nu draaien we de filmpjes vaak op locatie."

De samenwerking met Ben Woods is ook via YouTube tot stand gekomen. "Hij is een flamenco gitarist uit Los Angeles. Omdat we ongeveer hetzelfde deden, hebben we elkaar gevonden. Het klikt tussen ons." Samen hebben ze over heel de wereld gespeeld. Opmerkelijkste plaats was Dubai, maar het leukst vond hij Brazilië: "De fans zijn talrijker, enthousiaster en gekker. Daar zijn we bekender dan hier: grote zalen, meer publiek, en mooie vrouwen."

Het leven op tournee kenmerkt zich door onzekerheid. Thomas en Ben kunnen daar goed mee omgaan. "Er is vaak geen peil op te trekken, waar je eet, waar je slaapt en hoe laat. Als ik thuis ben dan ga ik ook niet 'uit'. M'n werk is een beetje uitgaan." Door de tournees, cd-verkoop en online gitaarschool kan hij inmiddels van de muziek leven: "Via de YouTube filmpjes stuur je de mensen naar je website en je gitaarlessen. Daar komen boekingen uit voort of ze kopen cd, gitaarboek of merchandise."

Slag bij Passchendaele

De komende weken zetten Thomas Zwijsen en Ben Woods hun Master Guitar Tour voort buiten Nederland. Ze treden op in Zwitserland, Italië, Oostenrijk, op de Balkan en ze eindigen in Düsseldorf. Zaterdag 14 oktober is Thomas Zwijsen in Passchendaele (B.). Daar wordt de Slag bij Passchendaele herdacht die dit jaar 100 jaar geleden plaatsvond. De organisatie vroeg hem het nummer Paschendale van Iron Maiden te arrangeren voor gitaar en 65-koppig koor. Het stuk wordt uitgevoerd op de Tyne Cot Cemetry.

Thomas Zwijsen - 2 Minutes to Midnight