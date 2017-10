Getuige loverboypraktijken: 'Het meisje werd van de ene in de andere auto gezet'

Meisje van de ene in de andere auto

De Goesenaar, die anoniem wil blijven, voelde meteen dat er iets niet klopte. "Ik zag een auto stoppen op het parkeerterrein van de Vierlinden in Goes terwijl de zaak gesloten was. Er kwam een andere auto aan en er werd een meisje uit de eerste auto gehaald en in de andere auto gezet. De tweede auto reed weg met het meisje."

Bewakingsbeelden

De getuige schreef het kenteken van de auto op en belde de politie. "Die waren er al snel. Ik heb later ook nog bewakingsbeelden afgestaan. Zo is de zaak aan het rollen gegaan. Ik had nooit verwacht dat hier zoiets kon gebeuren."

Loverboys chanteren hun slachtoffers door te dreigen filmpjes online te zetten (foto: Watch Nederland)

Wat is een loverboy? Een loverboy is een pooier die zijn slachtoffer dwingt tot betaalde seks met anderen. Hoeveel loverboys lopen er in Zeeland rond? Er bestaan geen exacte cijfers over het aantal slachtoffers van loverboys, omdat dit soort praktijken zich in het verborgene afspelen. Bij Comensha worden zo'n driehonderd minderjarigen per jaar geregistreerd als slachtoffer van loverboys. Dit is het topje van de ijsberg. Wat is grooming? Loverboys zoeken hun slachtoffers bij het schoolplein, in uitgaansgelegenheden of bij zorginstellingen. Maar ook via internet ronselen zij slachtoffers. Dat heet grooming. Waarom doen slachtoffers alles wat de loverboy wil? Vaak is er sprake van chantage of dreiging met geweld. wat veel voorkomt is sextortion: de loverboy dreigt seksueel getinte foto's of filmpjes van het slachtoffer online te zetten of rond te sturen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de loverboy te werk ging (foto: Omroep Zeeland)

Meldpunt en lokadvertenties

Als eerste provincie in Nederland start in Zeeland een nieuw project om de strijd aan te gaan met loverboys. Initiatiefnemer Watch Nederland werkt daarbij samen met onder meer politie, jeugdzorg en gemeenten. Een meldpunt en lokadvertenties moeten voorkomen dat minderjarigen het slachtoffer worden van gedwongen seks tegen betaling.

Wakker schudden

Watch Nederland hoopt dat dit verhaal ook andere Zeeuwen wakker schudt, zegt Gideon van Aartsen van de organisatie. "Dit is een goed voorbeeld van een gewone burger die wat ongewoons zag, de politie inschakelde en daarmee een meisje uit de handen van loverboys redde."

