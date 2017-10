Leeg binnenvaartschip loopt vast in Schaar van Valkenisse

Leeg binnenvaartschip loopt vast in Schaar van Valkenisse (foto: Ron Schrier (Flickr Omroep Zeeland))

Het binnenvaartschip Dependance is vanmiddag rond 15.30 uur vastgelopen in de Schaar van Valkenisse. Het schip zit vast in het zand. Volgens een woordvoerder van Rijkwaterstaat is het schip niet beschadigd.

De Dependance was onderweg van Antwerpen naar Terneuzen en is leeg. Het schip is 80 meter lang. Hoe het binnenvaartschip uit koers is geraakt, is onbekend. Het ligt niet in de vaarroute. De verwachting is dat het schip vanzelf los komt rond 18.30 uur. Ter bewaking ligt er nu een schip van RWS bij.