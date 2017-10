Asbest vrijgekomen bij renovatie Arsenaaltoren

De Arsenaaltoren in Vlissingen staat deze zomer weer in de steigers. (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorige week werd bekend dat in een deel van het straalgrit van leverancier Eurogrit asbest terecht was gekomen. Daarom werd het werk aan de Arsenaaltoren uit voorzorg stilgelegd. Er werden monsters genomen en die blijken nu inderdaad asbest te bevatten.

Saneringsplan

Er is nu een saneringsplan opgesteld. De arbeidsinspectie moet dat plan nog goedkeuren. Het straalgrit werd gebruikt door onderaannemer Mourik. Het bedrijf verwacht dat de sanering over een of twee weken van start kan gaan.

Het gaat om het straalgrit van Eurogrit in Dordrecht, onderdeel van de Belgische multinational Sibelco. Het product is aan een honderdtal afnemers uit heel Nederland geleverd. Grit wordt gebruikt bij het stralen van harde oppervlakten, zoals metaal. Bij dat werk worden onder hoge druk gritkorrels geblazen. Op die manier ontstaat een schuureffect om bijvoorbeeld roest of verf te verwijderen.

Naast het werk aan de Arsenaaltoren is tot nu toe alleen bekend dat er asbest is vrijgekomen door het gebruik van straalgrit bij een bedrijfshal van Heerema in Vlissingen-Oost. Daar is vandaag de sanering van de hal begonnen.

Geen asbest bij Damen

Het straalgrit is ook gebruikt bij scheepsbouwers Damen en Amels. Eerder vandaag werd al bekendgemaakt dat er bij Damen geen asbest is gevonden. Daar werd het werk vanmorgen weer hervat. Of er in de monsters die zijn afgenomen bij jachtenbouwer Amels wel of geen asbest is aangetroffen is nog niet bekend.

