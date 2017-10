Westerscheldetunnel dicht richting Zuid-Beveland vanwege rommel

Verspreid over twee rijstroken lag er huisvuil op het wegdek, over een lengte van tweehonderd meter. Daar zat ook glas tussen. Omdat de rommel eerst moest worden opgeruimd, was de Oostbuis meer dan een uur volledig afgesloten voor verkeer.

Westerscheldetunnel ligt vol met rommel (foto: Omroep Zeeland)

Rijstrook vrijgegeven

Rond 17.50 uur werd één rijstrook vrijgegeven. Inmiddels stond er voor de tunnel al wel een lange file. Om de file sneller op te laten lossen werd de tunnel even tolvrij gemaakt in die richting. Ook wordt het verkeer door de Sluiskiltunnel richting de Westerscheldetunnel gedoseerd doorgelaten tot de file is opgelost.