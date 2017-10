Geen treinverkeer door brand in goederentrein

Het treinverkeer tussen Kruiningen en Goes ligt stil in verband met de inzet van hulpdiensten. Er zou op het station Kapelle brand zijn in een goederentrein.

Door een vastgelopen rem waren vonken ontstaan bij een goederentrein. Uit voorzorg was de brandweer ter plaatse. NS meldt dat er tot 20.00 uur geen treinen rijden.