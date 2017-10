Vrouw zwaargewond na aanrijding tegen boom

Het ongeval vond rond het middaguur plaats ter hoogte van de kruising met de President Rooseveltlaan. De vrouw zat bekneld en is bevrijd door de brandweer. De vrouw is zwaargewond afgevoerd per ambulance naar het Eramusziekenhuis in Rotterdam.

Onderzoek

De Verkeersongevallen Analyse van de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.