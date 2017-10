Volg de Tacx Pro Classic via Omroep Zeeland

Als je écht niks wil missen van de Tacx Pro Classic, dan moet je bij onze Facebookpagina 'Fietsen in Zeeland' zijn. Hier komt alles voorbij: de live-uitzending, live beelden, foto's en video's.

Volg de Tacx Pro Classic via de Facebookpagina Fietsen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Heb je geen zin om langs het parcours te staan, maar wil je toch de wedstrijd zien? Zet dan om 16.00 uur de televisie aan en volg de renners tot aan finish op Neeltje Jans. Het commentaar op de wedstrijd wordt verzorgd door onze sportcollega's Stefan Nijpjes en Piet Eversdijk.

Sta je zaterdag langs het parcours en heb je geen tijd om de live-uitzending te volgen? Kijk dan 's avonds om 20.10 uur. Dan kan je het op je gemakje nog eens terugkijken naar een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd en de reacties van de renners. Zaterdag vanaf 20.10 uur op televisie, ieder half uur herhaald.

En natuurlijk kun je op radio de koers volgen bij Omroep Zeeland. Op zaterdag kan je van 13.00 tot 18.00 uur afstemmen op 87.9 FM om te horen hoe de renners het doen. Sportverslaggever Joop van de Laan zal je vanuit de koerswagen op de hoogte houden, ook via onze app of de website.

Tacx Classic Zeeland

Voorafgaand aan de wedstrijd voor de professionals mogen de amateurs het parcours verkennen tijdens de toertocht Tacx Classic Zeeland. In het programma Evenement van de Week zie je daar maandagavond vanaf 17.15 na Zeeland Nu een sfeerverslag van.

Het laatste nieuws over de Tacx Pro Classic staat natuurlijk op www.omroepzeeland.nl en de app van Omroep Zeeland. Kijk verder ook eens op de Facebookpagina van Omroep Zeeland, de Twitterpagina van de sportredactie of Instagram.

Fiets jij mee met de toertocht Zeeland Tacx Classic of ga je kijken naar Tacx Pro Classic? Plaats je foto op de Facebookpagina Fietsen in Zeeland of app Omroep Zeeland: 06-53 28 98 68