Fietsende vader met zoontje zwaargewond na aanrijding

Politie 's avonds in Souburg (foto: Omroep Zeeland)

De aanrijding gebeurde rond 19.15 uur vrijdagavond ter hoogte van nummer 82. De 41-jarige fietste met zijn zoontje bij zich op een fietsje en werden geschept door een auto. Volgens een getuige reed de auto te hard. De fietser en het kind werden gelanceerd en raakten zwaargewond. Beiden zijn per ambulance afgevoerd naar de traumahelikopter. Vervolgens zijn de slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is nog onbekend.

De bestuurder van de auto moest ter plekke een blaastest doen. Daaruit bleek dat de bestuurder een F blies. Dat betekent dat de concentratie alcohol hoger is dan 650 µg/l, oftewel dat de bestuurder te veel had gedronken. De verdachte is meegenomen en zit vast in Torentijd.

Wat er precies is gebeurd wordt op dit moment onderzocht. De Langevieleweg is daarom deels afgesloten.