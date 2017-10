Houd rekening met vertraging door werkzaamheden A58

Werkzaamheden A58 kunnen voor vertraging zorgen (foto: Omroep Zeeland)

Van vrijdag 13 oktober (20.00 uur) tot maandag 16 oktober (06.00 uur) is de toerit vanuit 's-Gravenpolder richting Middelburg en de afrit richting 's-Gravenpolder vanuit Middelburg dicht.

Bij Goes is dit weekend alleen de afrit richting Goes-Zuid vanuit Middelburg open. Beide toeritten en de afslag Goes-Zuid vanuit Bergen op Zoom zijn dicht.

In beide richtingen tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand (A58) is één rijstrook beschikbaar en geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Advies Rijkswaterstaat: - vertrek op tijd - houd rekening met extra reistijd - hou de verkeersinformatie goed in de gaten

Ook op de N57 zijn werkzaamheden, zegt woordvoerder Jaap Volkerts van RWS. "Richting Stellendam zijn de Brielsebrug en Harmsenbrug afgesloten."