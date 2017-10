Gewonde bij schuurbrand in Vlissingen

Bij een schuurbrand in Vlissingen is gisteravond een man gewond geraakt. Het vuur ontstond rond 21.45 uur in een schuurtje aan de Irislaan. De gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Brandweer blust schuurbrand in Vlissingen (foto: HV Zeeland) De brandweer rukte uit met een blusvoertuig en een hoogwerker. Het vuur was snel geblust. Over de oorzaak van de brand is verder niks bekend.