Over de finish als een professionele wielrenner

Een kleine duizend fietsers zijn vandaag op pad in Zeeland. Ze doen mee aan de eerste Tacx Classic Zeeland. Deze toertocht is een voorafje voor liefhebbers, in aanloop naar de echte wedstrijd die om 13.00 uur van start gaat. Deelnemers aan de toertocht konden kiezen uit 30, 75 of 130 kilometer. De start en finish zijn op Neeltje Jans. Wat het weer betreft hadden ze het niet beter kunnen treffen.

Zo'n duizend deelnemers toerden vandaag op de fiets door Zeeland (foto: Omroep Zeeland) Het aantal deelnemers, rond de duizend, voldoet aan de verwachtingen van de organisatie. Die mikte op dit aantal. Veel deelnemers meldden zich nog vanmorgen vroeg aan de start, waarschijnlijk hebben zij de weersvoorspellingen afgewacht voor vandaag. Volgens Dimitri Bonthuis van de organisatie waren er ook opvallend veel Belgen bij de laatste inschrijvers. Dezelfde finishstreep Vooral de finish is voor de deelnemers een speciale belevenis. Ze komen namelijk over dezelfde finishstreep als de profwielrenners van de Tacx Pro Classic. Deze enige professionele wielerkoers van Zeeland wordt vandaag ook voor het eerst gereden. De wedstrijd start om 13.00 uur in Middelburg. De finish op Neeltje Jans wordt rond 17.45 uur verwacht. Omroep Zeeland doet live verslag van de wedstrijd. De Tacx Classic Zeeland is 'woman-proof'. Voor alle afstanden waren er aparte starttijden voor vrouwen en er zijn aparte voorzieningen, zoals wc's, kleedruimtes en douches voor de vrouwen. TV Een sfeerimpressie van de Tacx Classic Zeeland is maandag te zien in het programma Evenement van de week.