Derby tussen Vlissingen en GOES op zaterdagavond

Steve Schalkwijk (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen had verzocht om op de zaterdagavond te spelen in plaats van zondag. In eerste instantie leek dat niet door te gaan na wat onenigheid. Maar uiteindelijk zijn VC Vlissingen en GOES het toch met elkaar eens geworden om het op zaterdag 11 november om 19:30 te laten spelen.