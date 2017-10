Drugshandelaren tegen de lamp door rijgedrag en wietgeur

Zakjes wiet - archief (foto: Omroep Zeeland)

Agenten zagen het tweetal rond 00.45 uur rijden over de Breeweg in Middelburg toen ze hun auto plotseling naast de stoep parkeren en daarbij bijna een fietser raken. Die wist net op tijd uit te wijken. Vanwege dit vreemde rijgedrag besloten de agenten de bestuurder maar eens aan te spreken.

Sterke wietlucht

Toen de bestuurder het autoraampje opendraaide, kwam de agenten een sterke wietlucht tegemoet. Die geur werd niet alleen veroorzaakt door de joint die de bijrijder rookte, maar ook door de grote hoeveelheid wiet die in de auto lag.

Het duo is aangehouden op verdenking van handel in softdrugs en voor verhoor overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg. Hun auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.