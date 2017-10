LIVE: volg vanaf 16.00 uur de Tacx Pro Classic in extra uitzending van Omroep Zeeland

Volg de wielerkoers de Tacx Pro Classic in een extra live uitzending van Omroep Zeeland. De uitzending is van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur op tv en is ook hier te kijken.

Dit is de route van de Tacx Pro Classic 2017 (foto: Omroep Zeeland)