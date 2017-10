Ook jachtenbouwer Amels is asbestvrij verklaard

Jacht komt van de werf bij Amels in Vlissingen - archief (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorige week werd bekend dat in een deel van het straalgrit van leverancier Eurogrit asbest terecht was gekomen. Daarom werd op meerdere plekken uit voorzorg het werk neergelegd en werden er monsters genomen om te bepalen of er op bepaalde locaties wel of geen asbest was vrijgekomen.

'Weer aan de slag'

Woordvoerder Arold de Vries van Damen Shipyards, het moederbedrijf van zowel Damen als Amels, is blij dat er bij allebei de locaties in Vlissingen geen asbest is gevonden. "We gaan ervan uit dat medewerkers van Amels maandag weer gewoon aan de slag kunnen." Het gaat bij Amels om rond de 150 werknemers. De werknemers van Damen, rond de honderd, konden gisteren alweer aan het werk.

De Vries is ook vol lof voor de medewerkers van de onderzoeksinstituten die al die monsters vanuit heel Nederland hebben getest. "Ze hebben echt dag en nacht doorgewerkt om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Dus daar ben ik hen echt dankbaar voor."

Grit wordt gebruikt bij het stralen van harde oppervlakten, zoals metaal. Bij dat werk worden onder hoge druk gritkorrels geblazen. Op die manier ontstaat een schuureffect om bijvoorbeeld roest of verf te verwijderen. Het grit van Eurogrit in Dordrecht, onderdeel van de Belgische multinational Sibelco, kan asbest bevatten. Het bedrijf heeft het straalmiddel teruggeroepen. "Tijdens de productie is een vreemde grondstof gevonden die na analyse een geringe hoeveelheid asbest bleek te bevatten", schrijft het bedrijf in een verklaring. Het product is aan rond de honderd afnemers uit heel Nederland geleverd.

Damen en Amels zijn allebei asbest-vrij verklaard, maar op twee andere locaties in Zeeland is wel asbest aangetroffen. Bij de renovatie van de Arsenaaltoren in Vlissingen en in een bedrijfshal van Heerema in Vlissingen-Oost zijn er wel asbestvezels vrijgekomen door het gebruik van straalgrit, blijkt uit onderzoek. Bij Heerema is de asbestsanering gisteren al begonnen. Bij de Arsenaaltoren moet het saneringsplan nog worden goedgekeurd door de arbeidsinspectie.

