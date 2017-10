Auto in sloot, bestuurder loopt weiland in en verdwijnt

Politie (archief) (foto: OZ)

Rond het middaguur reed de man over de A58 bij Rilland, richting Bergen op Zoom, toen zijn auto van de weg raakte. Volgens een andere weggebruiker kwam er rook uit de motor en ging de vervolgens slingeren, dus denkt de politie dat het ongeluk gebeurde door een technisch mankement. Waarom de bestuurder vervolgens is weggelopen is nog onbekend.

Kleding nat

De politie is gelijk gestart met een zoekactie en heeft een Burgernetbericht verspreid om mensen in de omgeving te vragen om mee te helpen zoeken naar de man. Het gaat om een getinte man, met een stevig postuur. Hij heeft kort haar en draagt een spijkerbroek en een zwarte trui. Mogelijk is zijn kleding nat, omdat zijn auto door het ongeluk in de sloot was beland.

Het Burgernetbericht heeft volgens de politie al wel tips opgeleverd, maar vooralsnog heeft dat er niet toe geleid dat de man is opgespoord. Hij is nog altijd spoorloos.