Toestand aangereden vader en zoontje is 'onverminderd ernstig'

De toestand van de 41-jarige vader en zijn 6-jarige zoontje die gisteravond zijn aangereden in Middelburg door een dronken automobilist is 'onverminderd ernstig', zegt de politie. Ze werden geschept door een 47-jarige man uit Roosendaal die te veel had gedronken. Ze raakten allebei zwaargewond en werden met traumahelikopters afgevoerd.

De aanrijding gebeurde rond 19.15 uur op de Langevieleweg in Middelburg. De 41-jarige man en zijn zoontje fietsten over die weg toen ze werden geschept door de automobilist uit Roosendaal. Volgens een getuige reed de auto veel te hard. Vader en zoon werden gelanceerd en maakten een harde smak op het wegdek. Eerste hulp Meerdere omstanders zijn meteen na het ongeluk toegesneld. Ze hebben eerste hulp verleend in afwachting van de aankomst van de hulpverleners. Toen de opgeroepen ambulances aankwamen heeft het ambulancepersoneel de zorgverlening overgenomen. Zowel vader als zoon is met een ambulance naar een gereedstaande traumahelikopter gebracht. Uit een ademanalyse op het politiebureau bleek dat de 47-jarige automobilist uit Roosendaal twee keer meer alcohol ophad dan is toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en is voor verhoor naar het politiecellencomplex Torentijd gebracht. Hij zit daar nu nog vast. Lees ook: Fietsende vader en zoontje zwaargewond na aanrijding