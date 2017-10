Een wereldprimeur in Yerseke: vijf gekweekte roggen uitgezet

De eerste gekweekte rog kiest het ruime sop in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Onder toeziend oog van cameraploegen en fotografen uit het land zette Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF) de eerste gekweekte rog uit in het water. Bedoeling is dat nog eens ruim 300 roggen worden uitgezet in de Oosterschelde.

Het gaat om een proef. ,,We zetten de roggen uit in de Oosterschelde, omdat we denken dat de rog hier goed kan gedijen, en dat hij daarna kan uitzwermen naar de Noordzee. Maar dat weten we nog niet zeker", zegt Schuijt. De stekelrog is niet eens de meest bedreigde roggensoort, maar wel eentje die zich goed voortplant in gevangenschap. Doet deze het goed, dan gaan ze de vleet proberen, een zeer ernstig bedreigde andere roggensoort.

Gemerkt

De roggen zijn gemerkt met een geel, plastic plaatje en een nummer. Sportvissers en beroepsvissers is gevraagd een foto van de rog te maken als hij wordt gevangen en dat te melden om daarna de rog terug te zetten. Bij de beroepsvissers speelt daarbij nog wel een probleem. Zij hebben te maken met de zogenoemde aanlandplicht. Dat betekent dat alle gevangen vis (ook bijvangst, zoals de rog) aan wal gebracht moet worden. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft beloofd een uitzondering te bepleiten bij de EU voor de rog.