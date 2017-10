Jongen van 13 overleden in zwembad van Goes

Twee ambulanceteams en een traumahelikopter zijn met spoed naar het zwembad uitgerukt om de reanimatiepoging over te nemen. Maar eenmaal aangekomen, konden de hulpverleners niets meer betekenen voor het overleden jongetje.

Onderzoek

Wat er precies gebeurd is en hoe het komt dat het jongetje buiten bewustzijn raakte, is nog onbekend. Het zwembad is afgesloten voor onderzoek, meldt de politie.

Ambulances bij zwembad Omnium in Goes na aantreffen levenloos jongetje (foto: HV Zeeland)

Volgens directeur Bart van den Heuvel van sportcentrum Omnium in Goes, waar het zwembad ook onderdeel van is, gebeurde het in een van de spelonderdelen van het zwembad: de Lazy River. "Dat is een soort zwembad waar je op een band doorheen kunt drijven", legt hij uit.

Meteen gaan reanimeren

De jongen was daar met twee vriendjes aan het zwemmen. "Die hebben gezien dat hij niet meer reageerde en hebben hem aan de kant getrokken. Toen is het personeel meteen gaan reanimeren en daarbij werd ook AED ingezet."

Ik kan het me niet eens indenken hoe erg het voor de familie moet zijn. Dit is natuurlijk verschrikkelijk." Bart van den Heuvel, directeur Omnium

Nadat het gebeurde werd het zwembad ontruimd. "We hebben mensen verzocht om het zwembad te verlaten. Het deel waar het gebeurd is, hebben we meteen afgezet met schermen, zodat er niets meer van te zien was."

Familie op de hoogte

Volgens Van den Heuvel was de familie er niet bij in het zwembad. Ze zijn inmiddels wel al op de hoogte gebracht. "Ik kan het me niet eens indenken hoe erg het voor de familie moet zijn. Dit is natuurlijk verschrikkelijk."

Of het zwembad morgen wel open gaat, is volgens Van den Heuvel nog maar de vraag. "Dat hangt af van het onderzoek van de politie, maar ook van het personeel, of zij in staat zijn om morgen gewoon weer te gaan werken. Want dit heeft grote impact."