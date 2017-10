Jongetje levenloos gevonden in zwembad van Goes

In Goes is een jongetje levenloos aangetroffen in het water van het zwembad Omnium. Het kind is uit het water gehaald en omstanders zijn meteen begonnen met reanimeren.

Ambulances bij zwembad Omnium in Goes na aantreffen levenloos jongetje (foto: HV Zeeland) Twee ambulanceteams en een traumahelikopter zijn met spoed naar het zwembad uitgerukt om de reanimatiepoging over te nemen van de omstanders. Onderzoek Wat er precies gebeurd is en hoe het komt dat het jongetje buiten bewustzijn raakte is nog onbekend. Het zwembad is afgesloten voor onderzoek, meldt de politie.