Hoek sluit goede week af met winst tegen Rijnvogels

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Sjaak van der Salm)

Nadat de kruitdampen van de penaltysoap warenn opgetrokken trad Hoek vandaag aan tegen Rijnvogels. De thuisploeg zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd nadat Stef de Backer de bal op de paal kopte na een hoekschop. Aan de andere kant werd door Jim Havenaar namens Rijnvogels ook het aluminium getest, hij raakte de lat met een schot. De grootste kans van de eerste helft was voor spits Van Sprundel, hij maaide over de bal heen terwijl hij het leder voor het intikken had.

Hoek zette na de pauze het overwicht in de wedstrijd om in doelpunten. Van Sprundel scoorde de 1-0 op aangeven van Bram Leroy en Wilson verdubbelde zeven minuten na de onderbreking de voorsprong.

Scoreverloop

1-0 Van Sprundel (46)

2-0 Wilson (52)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer (Ceesay/87), Van den Bergh, Chergui (Vitukynas/81), Vandepitte, Impens (Martens/83), Leroy, Verwilligen, Van Sprundel, Van Renterghem