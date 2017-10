Reünie Zweedse Rode kruis Ziekenhuis

Geschenk van de Zweden

Het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee werd in 1957 geopend, precies zestig jaar geleden. Het was een geschenk van de Zweedse bevolking voor de inwoners van het eiland Schouwen-Duiveland die te lijden hadden gehad van de watersnoodramp van 1953. Voor het eiland was het ziekenhuis extra belangrijk omdat er voor 1965 nog geen bruggen en dammen waren. Je moest met de boot naar Goes of Rotterdam.

Verkocht

Het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis werd in 2011 verkocht aan een vennootschap onder leiding van Henk van Koeveringe, bekend van recreatiebedrijf De Roompot. In het pand werd de Victoria Kliniek Zierikzee gevestigd, een kliniek voor kaakchirurgie en plastische chirurgie. Er zit ook een buurtpension in het gebouw en afdelingen van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.