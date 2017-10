Roosen verrast peloton en wint Tacx Pro Classic

Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

Lotto-Jumbo had de koers de hele dag in handen en probeerde enkele keren waaiers op te zetten. Tien kilometer voor de finish werd de kopgroep, die de hele koers vooruit bleef, teruggepakt waardoor de wedstrijd uit leek te lopen op een massasprint.

Roosen Verrast

Timo Roosen, Dimitri Claeys en Taco van der Hoorn probeerden enkele kilometers voor de finish toch nog weg te springen. Met succes want in de laatste kilometer kwamen de sprinters te laat om Timo Roosen en Taco van der Hoorn nog in te halen. Waardoor Roosen verrassend met ruim verschil de Zeeuwse wielerwedstrijd wist te winnen.

Uitslag Tacx Pro Classic 2017