Kloetinge blijft dankzij derbywinst meedraaien in de top

Kloetinge heeft de Zeeuwse derby tegen Bruse Boys met een 2-1 winst afgesloten en blijft in het spoor van Feyenoord, dat bovenaan blijft in de 1e klasse. In Bruinisse scoorden Van der Poel en Van Rossum voor Kloetinge, in de tweede helft deed Hoep iets terug. Kloetinge had verder kunnen uitlopen, maar raakte tot drie keer toe het houtwerk.

Rutger van Rossum kopt de 2-0 tegen de touwen (foto: Ron Quinten) Vanaf het eerste fluitsignaal was Kloetinge duidelijk de sterkere ploeg. De bezoekers kwamen al na drie minuten op voorsprong toen Xander van der Poel laag binnenschoot van de rand van de zestien meter. Kloetinge bleef sterker, trof paal (schot Van Rossum) en lat (schot Mulder) en vlak voor rust lukte het Van Rossum toch om keeper Bins te kloppen, hij kopte van dichtbij snoeihard binnen.



Na rust kwam Bruse Boys beter voor de dag, Dennis Hoep kon na vijf minuten in de tweede helft de aansluitingstreffer maken. Van 't Hof leek de Duivelanders zelfs langszij te brengen, maar de scheidsrechter keurde deze goal af. Hierna hervond Kloetinge de vorm van de eerste helft maar vond het wederom de paal op haar weg, Van der Poel kon geen tweede treffer bijschrijven. Scoreverloop 0-1 Van der Poel (3)

0-2 Van Rossum (40)

1-2 Hoep (53)



Opstelling Bruse Boys Bins, Van den Berge, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Ketting (Lindhout/60), Van der Bijl (Pronk/60), Dost, Potappel (Maaskant/60), Den Hollander, Van 't Hof, Hoep Opstelling Kloetinge Lentink, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Quinten, Daan Esser, Mulder (Wuyts/75), Van Tiggele, Van Vooren (De Bonte/70), Van Rossum, Van der Poel (Amperse/90)