Oemoemenoe wint eenvoudig van Hookers

Oemoemenoe heeft haar slechte reeks in de Ereklasse doorbroken. Na drie nederlagen op rij waren de Middelburgers thuis veel te sterk voor Hookers uit Hoek van Holland, dat met 62-26 terug naar huis werd gestuurd. Oemoemenoe scoorde maarliefst negen try's en verdient daardoor een bonuspunt in de stand, waar het nu naar de vijfde plaats is geklommen.

Oemoemenoe - Hookers (foto: Mirjam Wasterval) Oemoemenoe ging goed van start en liep al snel uit naar 17-0 voor de tegenstander iets terug kon doen, maar daarna hielden de ploegen elkaar beter in evenwicht. er werd aan beide kanten veel gescoord en de ploegen gingen met 29-11 rusten.



Na rust was het spelbeeld grotendeels hetzelfde, met veel scores voor beide ploegen voor het verzet van Hookers dan toch definitief was gebroken, Oemoemenoe liep uit naar 62-26 en pakt daarmee de tweede zege van dit seizoen.