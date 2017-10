Uitslagen amateurvoetbal 14 oktober

In het zaterdag amateurvoetbal werd vandaag de Zeeuwse derby tussen Bruse Boys en Kloetinge gespeeld. De Bevelandse formatie moest winnen om mee te blijven doen aan de top en deed dat. Bruse Boys blijft ook na vier wedstrijden puntloos. Hoek won een klasse hoger thuis van Rijnvogels en blijft derde in de stand van de Hoofdklasse A. In de vierde klasse B was er bij Apollo'69-Halsteren een niet alledaagse uitslag.

(foto: OZ) Hoofdklasse A Hoek verslaat Rijnvogels en blijft derde in de stand van de Hoofdklasse A. 1e klasse B Kloetinge wint de Zeeuwse derby van Bruse Boys en blijft op de tweede plaats op twee punten van de koploper. Bruse Boys blijft samen met SHO puntloos laatste. 2e klasse E De Meeuwen is de nieuwe koploper door de eigen overwinning op Terneuzense Boys en het gelijkspel van Nieuwdorp tegen Den Bommel. 3e klasse A Koploper Yerseke wint de topper tegen nummer twee Bevelanders en blijft dus aan de leiding. Zaamslag en RCS zijn de naaste belagers. Onderin verliest Wemeldinge ook de vierde competitiewedstrijd op rij. 3e klasse B Krabbendijke blijft koploper door de uitzege op de Fendert, terwijl NOAD'67 nog puntloos is na opnieuw een nederlaag. 4e klasse A MZVC verliest met forse cijfers en blijft puntloos laatste. Veere verslaat WIK en blijft ongeslagen koploper. 4e klasse B DwO'15 blijft op een honderd procent score door de overwinning in Halsteren op Vrederust. Bij Apollo'69-Halsteren was er sprake van een ware doelpuntenregen. Hoofdklasse A Vrouwen De dames van IJzendijke kregen een flink pak slaag vanmiddag. Thuis verloor IJzendijke met ruime cijfers van Be Quick'28.