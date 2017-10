TOP oppermachtig tegen Oranje-Wit

TOP bedankt publiek na de overwinning (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn)

Vanaf het begin liep het al soepel voor TOP, dat heer en meester was. Vooral verdedigend was TOP oppermachtig. Topscorers aan de kant van TOP waren Jeanine Marijs en Jurgen Janse. Beiden tekenden voor 6 scores. Dylan Gillissen scoorde vijf maal. Door de overwinning blijft TOP kanshebber voor het kampioenschap in de Hoofdklasse B. TOP staat na zeven wedstrijden vier punten achter op koploper DeetosSnel.

Het was de laatste wedstrijd van het veldseizoen voor de zaalbreak. Over een aantal weken begint het zaalseizoen.