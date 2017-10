Overleden jongen in zwembad had epileptische aanval

De jongen werd zaterdagmiddag kort na 15.00 uur levenloos uit het water gehaald. Pogingen om hem te reanimeren liepen op niets uit. Op sociale media wordt met verslagenheid gereageerd op de dood van de jongen. Voor getuigen van het ongeluk is Slachtofferhulp ingeschakeld.

De jongen was een leerling van het Pontes Goese Lyceum in Goes. Op de school wordt deze week een herdenkinsdienst gehouden. De ouders en leerlingen zijn middels een brief op de hoogte gesteld van het ongeluk. In de brief betuigt de directie zijn medeleven met de familie en vrienden van het slachtoffer.