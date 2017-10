Man en vrouw gewond bij botsing met vrachtwagen in Axel

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur. De auto raakte bij de botsing zwaar beschadigd. De brandweer is uitgerukt met een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. De opgeroepen Nederlandse traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen. Wel kwam een Belgisch traumateam met een auto ter plekke gekomen voor assistentie.

Opengeknipt

De brandweer heeft de auto opengeknipt om de slachtoffers uit hun benarde situatie te bevrijden. De vrouw had meerdere botbreuken en ligt nu in een ziekenhuis in Rotterdam. De man, een 80-jarige inwoner van Hulst, wordt in een ziekenhuis in Terneuzen behandeld.

De inzittenden zaten beklemd, de brandweer heeft hen bevrijd uit hun benarde situatie (foto: HV Zeeland)

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Vanwege het sporenonderzoek van de politie was de weg een tijdlang volledig afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de parallelweg.