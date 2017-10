Opnieuw files op de A58

File op de A58 door werkzaamheden (foto: OZ)

Afgesloten

Op de A58 wordt dit weekend opnieuw gewerkt aan de weg. Daarom is er bij Goes maar een rijbaan beschikbaar waar 70 kilometer per uur mag worden gereden. Ook zijn er verschillende afritten afgesloten. Dat leidt opnieuw tot vertragingen voor het verkeer. Het advies is om het verkeer te checken voor aanvang van de reis.