Opnieuw lange files op de A58

File op de A58 door werkzaamheden (foto: OZ)

Ook op de parallelweg van de A58, de Oude Rijksweg (N289), is file ontstaan. Daarnaast ontstonden er ook files op de N59, bij Zierikzee, en op de N57 richting de Brouwersdam.

Afgesloten

Op de A58 wordt dit weekend opnieuw in beide richtingen gewerkt aan de weg. Daarom is er bij Goes maar één rijbaan beschikbaar waar 70 kilometer per uur mag worden gereden. Ook zijn er verschillende afritten afgesloten.

Advies

Het advies is om voor aanvang van je reis even te controleren waar het vaststaat op vanAnaarBeter.nl of via Google Maps.

