Van de Ven schrijft Strandcross Zoutelande op haar naam

Nancy van de Ven uit Vlissingen was oppermachtig bij de tiende editie van de Strandcross in Zoutelande. De motorcrosser won zowel de eerste als tweede manche in de MX2-klasse.

Van de Ven wint beide manches bij Strandcross Zoutelande (foto: Zoutelandeopdefoto) Van de Ven liet onder meer Henk Pater uit Ede en Kick Hogeboom uit Roelofarendsveen achter haar. Het was voor Van de Ven de eerste keer dat ze meedeed aan de Strandcross in Zoutelande. Winst in de MX1-klasse was er voor Tallon Verhelst uit België. Jeffrey van Kempen uit Oost-Souburg werd tweede voor Rick Peeters uit Hoeven.