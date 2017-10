World Tour-debuut Boehlé eindigt in kwartfinale

Dirk Boehlé in actie tijdens het toernooi van Sint-Anthonis (foto: Beachvolleybal)

In de kwartfinale kwamen Boehlé en Van de Velde in beide sets net te kort tegen de Belgen. De sets eindigden in 21-15 en 21-16. Het Belgische koppel was als vierde geplaatst voor het Chinese toernooi.

Boehlé en Van de Velde plaatsten zich via het kwalificatietoernooi voor de World Tour. In het hoofdschema versloegen ze in de eerste ronde de Duitsers Julius Thole en Alexander Walkenhorst. In de tweede ronde werd het duo Zhuoxin Li/Chaowei Zhou uit China verslagen.