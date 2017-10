Zeeuw aangevallen met glas in café Breda

Een 18-jarige man uit Krabbendijke is vannacht aangevallen in een café in Breda. Volgens getuigen werd hij met een glas op het hoofd geslagen door een 24-jarige man uit Sprundel. De Krabbendijkenaar probeerde een ruzie te sussen toen hij volgens de getuigen van achteren werd aangevallen.

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie) Het gebeurde rond 04.00 uur vannacht in een café aan de Visserstraat. De Zeeuw was daar met drie vrienden aan het stappen toen ze ruzie kregen met een andere groep. De 18-jarige man uit Krabbendijke verklaarde tegen de politie dat ze bij de bar stonden en hij net gebaarde dat iedereen rustig moest blijven toen hij voelde dat hij meerdere keren op zijn achterhoofd werd geslagen. Besmeurd met bloed Uit verklaringen van omstanders blijkt dat de 24-jarige man uit Sprundel een glas op zijn hoofd kapot sloeg. De Krabbendijkenaar raakte daarbij gewond aan zijn linkeroor. Zijn kleding was volgens de politie besmeurd met bloed. De 24-jarige man uit Sprundel werd aangehouden als verdachte. Hij is aan zijn handen en een arm verbonden, omdat hij daaraan gewond was geraakt, vermoedelijk vanwege de glasscherven. De Krabbendijkenaar heeft aangifte gedaan van mishandeling.