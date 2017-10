Directie Omnium: vooralsnog geen aanleiding om toezicht aan te passen

Ambulances bij zwembad Omnium in Goes na aantreffen levenloos jongetje (foto: HV Zeeland)

Volgens Van den Heuvel waren er tijdens het incident vijf toezichthouders aanwezig in het zwembad. "Die zijn allemaal gediplomeerd en houden vanuit vaste posten toezicht op de gasten in het zwembad. Ze staan op strategische plekken waar ze meerdere plekken kunnen overzien. Ze houden daarbij bijvoorbeeld kleine kinderen extra in de gaten, maar richten hun aandacht niet als eerste op een 13-jarige jongen in het zwembad."

Camera's

Daarnaast hangen er ook camera's in het zwembad. "Maar niet overal. Op de plek waar de jongen gevonden is, hangen geen camera's. Dat is een plek waar je gewoon kunt staan, het water is daar niet diep. Daar wordt toezicht gehouden door surveillerende medewerkers."

Van den Heuvel heeft geen indicaties dat er iets mis is gegaan met het toezicht. "We gaan dat uiteraard kritisch bekijken, maar vooralsnog ga ik er vanuit dat er sprake is van een tragisch incident dat we niet konden voorkomen."

Bijeenkomst

Maandagavond is er een bijeenkomst voor het personeel van het Omnium. "Daar is ook een medewerker van Emergis bij die ervaring heeft met de emoties die bij zo'n incident op kunnen spelen. Daarnaast houden we de gevolgde procedures tegen het licht om te bezien of er iets fout is gegaan.''

Volgens de politie is een epileptische aanval de vermoedelijke oorzaak van de dood van de 13-jarige jongen gisteren in het zwembad van Goes. De jongen werd gistermiddag kort na 15.00 uur levenloos uit het water gehaald. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet meer baten.

Lees ook: