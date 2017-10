Mats Willemse stopt per direct bij Bruse Boys

Mats Willemse stopt per direct (foto: Omroep Zeeland)

Motivatieproblemen

Willemse nam woensdag contact op met trainer Marco Groeneveld en gaf aan zich niet meer te kunnen motiveren. Het besluit van Willemse kwam onverwachts, zelfs zijn broer Olaf Willemse, die ook deel uitmaakt van de eerste selectie, wist hier niks vanaf. Groeneveld is zeer teleurgesteld. "Woensdag kreeg ik opeens een bericht van Mats dat hij ermee stopt."

Slechte start

Bruse Boys is slecht begonnen aan het nieuwe avontuur in de eerste klasse. De ploeg uit Bruinisse heeft de eerste vier duels van het seizoen verloren. Gisteren verloor de ploeg de Zeeuwse derby van de eerste klasse tegen Kloetinge. In die wedstrijd speelde Mats Willemse al niet meer mee.

