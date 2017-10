Enthousiaste reacties na eerste Tacx Pro Classic

Na een afwezigheid ruim twee jaar (om financiële redenen) slaagde Kees Bal er in om de Zeeuwse profkoers nieuw leven in de blazen. De eerste editie van de Tacx Pro Classic werd zaterdag live uitgezonden bij Omroep Zeeland en Eurosport en dat leverde prachtige plaatjes op. "Ik denk dat we een hele mooie editie hebben gehad", keek Bal trots terug. "Iedereen is enthousiast denk ik en ik zelf uiteraard ook. Met zo'n dag en zo'n wedstrijd denk ik dat je tevreden terug mag kijken."

Daar sloot Antwan Tolhoek uit Yerseke, die namens LottoNL-Jumbo mee deed aan de koers, zich bij aan. "Ja, wat denk je als je door je eigen dorp en door je eigen trainingsgebied eindelijk eens een koers rijdt. En als je dan ook nog wint met de ploeg dan maakt dat het natuurlijk wel mooi." Brian van Goethem uit Philippine was ook tevreden, al blijft er voor hem nog wel wat te wensen over. "Ik denk dat we een prachtige dag gehad hebben, maar het is jammer dat je terug richting het westen rijdt op het laatst. Dan krijg je tegenwind de laatste kilometers en dat betekent dat de koers eigenlijk een beetje op slot gaat zitten. Daardoor kwam er een grote groep terug."

Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

Toekomst

Ondanks de geslaagde eerste editie gaat Bal direct aan de slag om de wedstrijd te laten groeien. "Voor ons is het zeker de bedoeling dat we volgend jaar naar categorie 1.HC gaan. Ik heb al goede berichten gehoord vanuit de UCI (Internationale wielerbond) dat ze zeer tevreden zijn over hoe het georganiseerd is en hoe de veiligheid gegarandeerd is, dus we hebben een goed rapportcijfer en hopen dat we een klasse hoger kunnen." Als de Tacx Pro Classic die stap kan maken hoopt Bal dat er volgend jaar niet drie, maar zeven of acht World Tour ploegen aan de start staan.

