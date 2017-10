GOES speelt in doelpuntrijk duel gelijk tegen UDI'19

Rogier Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

De ploeg van trainer Rogier Veenstra begon niet goed in Uden. Al na vier minuten kopte Sidney Gakpo de thuisploeg op een voorsprong. Maar GOES herstelde zich snel. Ruben Hollemans promoveerde een vrije trap van Ray Kroon tot doelpunt. Diezelfde Kroon scoorde snel daarna de 1-2. Spits Daniël Wissel haalde de achterlijn en zette voor. Kroon frommelde de bal binnen. Maar nog voor de rust omhaalde Sam Wassenberg UDI'19 weer naar een gelijke stand.

In de tweede helft kwam GOES opnieuw op voorsprong. Wissel zette met zijn vierde competitietreffer zijn ploeg weer op een voorsprong, maar Mark Koot maakte na een uur spelen die treffer weer ongedaan door voor de 3-3 te tekenen. In de slotfase kreeg GOES de beste kansen op de overwinning. Frances Kabwe Manengela kon van vijf meter de bal niet in het doel krijgen. Twee minuten voor het einde leek Wassenberg met zijn tweede treffer de punten voor UDI'19 binnen te slepen, maar Jan Paul van Hecke zorgde in blessuretijd nog voor een punt en de 4-4 eindstand.

Scoreverloop

1-0 Gakpo (4)

1-1 Hollemans (18)

1-2 Kroon (23)

2-2 Wassenberg (39)

2-3 Wissel (51)

3-3 Koot (59)

4-3 Wassenberg (88)

4-4 Jan Paul van Hecke (90)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, De Punder, De Winter (De Vlieger/55), Hollemans, Kabwe Manengela, Franse, Wissel, Kroon (Boy de Jonge/69)