Vlissingen onderuit tegen concurrent Gemert

Giovanni Siereveld van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Wedstrijdverloop

Vlissingen speelde een sterke eerste helft en kreeg een aantal goede kansen om de score te openen. Kort voor de rust viel het doelpunt echter aan de andere kant. Joost Habraken zette de gasten na een fraaie steekbal op 0-1. Meteen na de rust sloegen de Brabanders genadeloos toe. Uit een ingestudeerde hoekschop zorgde Ralf Kemper voor de 0-2. Vlissingen zette aan en kwam tien minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Jarreau Manuhuwa schoot een vrije trap hard raak. In de absolute slotfase ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker, maar de bezoekers trokken de zege over de streep.

Scoreverloop

0-1 Habraken (43)

0-2 Kemper (46)

1-2 Manuhuwa (83)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld (Dos Santos/75), Milton Roemeratoe, Gooding (Eryürük/59), De Kroo, El Hattach (Weeda/67), Schalkwijk, Nyemb, Bouzambou