Onvoldoende wind op slotdag Europees kampioenschap freestyle windsurfen

Zonnige weersomstandigheden op de slotdag van de Europees kampioenschap freestyle windsurfen bij de Brouwersdam, maar de wind bleef uit. Dat was voor de surfers een domper op de feestvreugde.

'Eerste dagen veel wind'

"De eerste drie dagen hebben we veel wind gehad", zag surfer en medeorganisator Rick Jendrusch als een schrale troost. "De professionele surfers hebben daardoor gelukkig behoorlijk wat wedstrijden kunnen varen."

De windkracht was echter op de laatste dag onvoldoende. "We hebben minimaal windkracht vier nodig. Dat was vandaag niet het geval. Daardoor kwamen we helaas niet meer in actie."

Tevreden

Toch kijkt Jendrusch tevreden terug op het evenement. "Het is natuurlijk heel bijzonder dat professionele surfers uit heel Europa naar Zeeland zijn gekomen. Bovendien is het Grevelingenmeer mijn thuiswater. Ik woon namelijk vlakbij in Scharendijke. Het is gaaf dat ik hier tegen die internationale toppers mocht strijden."

Jendrusch eindigde zelf als negende op het Europees kampioenschap.