Uitslagen amateurvoetbal zondag 15 oktober

Wisselende resultaten bij de Zeeuwse hoofdklassers vandaag. VC Vlissingen ging in de hoofdklasse onderuit tegen concurrent Gemert terwijl GOES in een spectaculaire wedstrijd nog gelijk wist te spelen.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B In de hoofdklasse B weet alleen GOES een punt te pakken in een spectaculair duel. 2e klasse E Zeelandia Middelburg had vandaag op gelijke hoogte kunnen komen met koploper Cluzona, maar moest de punten delen met Kruisland. 3e klasse A Philippine kan de kans om de koppositie over te nemen niet benutten en moet in de achtervolging. 4e klasse A RIA Westdorpe is nog niet van de 0 verlost en moet wachten op de eerste punten. IJzendijke doet daarentegen mee voor de bovenste plaatsen. 5e klasse A Hoofdplaat wint uit tegen Lepelstraatse Boys en doet daarmee goede zaken.